توقعات المحللين لنتائج الاتصالات السعودية في الربع الثالث

10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج شركة الاتصالات السعودية في الربع الثالث من العام بالمليون ريال سعودي.

الربع الثالث نسبة التغير بخيت الاستثمارية 2145.00 -10.72 جلوبل 2067.02 -13.97 كسب المالية 2476.16 3.06 سيكو البحرين 2450.00 1.97 مورجان ستانلي 1963.00 -18.30 هيرميس 1756.00 -26.91 شعاع كابيتال 1721.00 -28.37 المتوسط 2082.60 -13.32

كانت الاتصالات السعودية حققت 2402.62 مليون ريال ربحا صافيا في الربع الثالث من 2009.

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