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توقعات المحللين لنتائج الاتصالات السعودية في الربع الثالث

Sun Oct 10, 2010 10:11am GMT
 
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 10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج شركة 
الاتصالات السعودية في الربع الثالث من العام بالمليون ريال سعودي.
 
                 الربع الثالث    نسبة التغير
بخيت الاستثمارية         2145.00        -10.72
جلوبل                  2067.02        -13.97
كسب المالية             2476.16         3.06
سيكو البحرين           2450.00         1.97
مورجان ستانلي          1963.00        -18.30
هيرميس                  1756.00        -26.91
شعاع كابيتال           1721.00        -28.37
المتوسط                 2082.60        -13.32
 
 كانت الاتصالات السعودية حققت 2402.62 مليون ريال ربحا صافيا في الربع 
الثالث من 2009.
 
 أ أ - ن ج
 