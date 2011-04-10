انخفاض ربح العربي الوطني السعودي 7% في الربع/1 إثر نمو المصروفات

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الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - سجل البنك العربي الوطني السعودي انخفاضا نسبته سبعة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام وعزا ذلك إلى زيادة مصاريف التشغيل لكنه سجل قفزة في صافي الربح على أساس فصلي.

وقال البنك في بيان نشر اليوم الأحد على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 587 مليون ريال (156.5 مليون دولار) مقابل 634 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 7% ومقابل صافي ربح للربع الرابع من العام السابق 301 مليون ريال وذلك بارتفاع قدره 95%."

وعزا البنك الانخفاض السنوي في أرباح الربع الأول إلى "الزيادة في مصاريف التشغيل."

ووفقا للبيان انخفض صافي ربح البنك من العمولات الخاصة واحدا بالمئة في الربع الأول إلى 794 مليون ريال من 803 ملايين ريال قبل عام.

وارتفعت موجودات البنك تسعة بالمئة إلى 120.5 مليار ريال في الربع الأول من 110.1 مليار في الربع الأول من 2010. كما ارتفعت الاستثمارات بنفس النسبة البالغة تسعة بالمئة لتصل إلى 30.8 مليار ريال من 28.1 مليار قبل عام.

وسجل البنك نموا نسبته ثلاثة بالمئة في محفظة القروض والسلف لتصل إلى 67.3 مليار ريال من 65.4 مليار قبل عام كما ارتفعت ودائع العملاء 14 بالمئة إلى 88.5 مليار ريال من 77.7 مليار قبل عام.

وخلال الشهر الماضي أقر مساهمو البنك العربي الوطني زيادة رأس ماله 31 بالمئة إلى 8.5 مليار ريال من خلال توزيع أسهم مجانية وذلك بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام المقبلة.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة قدرها 10.8 بالمئة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)