نمو أرباح بنك البلاد السعودي 5.5% في الربع/1 .

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الرياض 10 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت النتائج المالية الاولية لبنك البلاد السعودي الذي يقدم الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة نمو صافي أرباح الربع الأول من العام 5.5 بالمئة إلى 55.5 مليون ريال (14.8 مليون دولار) بدعم من ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي ربح الربع الأول مبلغ 55.5 مليون ريال سعودي مقابل صافي ربح للربع المماثل من العام السابق 52.6 مليون ريال سعودي وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 5.5%."

وعلى أساس فصلي قفز صافي الربح 1133 بالمئة من 4.5 مليون ريال في الربع الأخير من 2010.

وقال البيان "يعود سبب الارتفاع في صافي الدخل للربع الأول 2011 مقارنة بالربع الأول 2010 إلى ارتفاع الدخل من الأنشطة الرئيسية."

وارتفع صافي الدخل من الأنشطة الرئيسية للبنك في الربع الأول 11.1 بالمئة إلى 165 مليون ريال من 148.5 مليون قبل عام.

ووفقا للبيان ارتفعت موجودات البنك 15.3 بالمئة بنهاية مارس اذار إلى 21.9 مليار ريال من 19.8 مليار قبل عام في حين ارتفع صافي محفظة الاستثمارات منذ بداية العام وحتى نهاية مارس 17 بالمئة إلى 1.99 مليار ريال ونما صافي محفظة التمويل خلال الفترة ذاتها 12.7 بالمئة إلى 12.6 مليار ريال.

كذلك زادت قيمة ودائع العملاء في الربع الأول 22.3 بالمئة إلى 17.5 مليار ريال من 14.3 مليار قبل عام.

وتأسس بنك البلاد في 2004 ويبلغ رأسماله المدفوع ثلاثة مليارات ريال ويقدم الخدمات المصرفية والاستثمارية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)