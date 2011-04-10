صافي ربح السعودي الهولندي ينمو 3.5 بالمئة في الربع الأول

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جدة 10 ابريل نيسان (رويترز) - كشف البنك السعودي الهولندي المملوك جزئيا لرويال بنك أوف سكوتلند عن نمو صافي الأرباح 3.5 بالمئة في الربع الأول من العام لكن النتائج جاءت دون التوقعات.

والسعودي الهولندي من بين أول ثلاثة بنوك تكشف عن نمو الأرباح أو عودتها للربحية اليوم الأحد بينما سجل بنك رابع تراجعا في الأرباح.

وقال البنك في بيان إلى البورصة السعودية إنه حقق أرباحا صافية قدرها 238 مليون ريال (63.5 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية مارس آذار ارتفاعا من 230 مليونا قبل عام.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك 270.7 مليون ريال في المتوسط خلال الربع.

ونما دخل العمليات 3.8 بالمئة إلى 485 مليون ريال بينما زادت العمولات الخاصة واحدا بالمئة في الربع الأول إلى 310.8 مليون ريال.

وقال البنك في البيان إن محفظة القروض تراجعت 9.5 بالمئة إلى 32.9 مليار ريال بينما انخفضت الودائع سبعة بالمئة إلى 39.5 مليار ريال.

(الدولار يساوي 3.750 ريال سعودي)