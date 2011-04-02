نظرة سريعة على أهم أحداث الشركات السعودية المدرجة بالربع/1 .

الرياض 2 ابريل نيسان (رويترز) - فيما يلي نظرة سريعة على أهم أخبار الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية في الربع الأول من 2011.

3 يناير كانون الثاني - مجموعة المعجل السعودية

- وقعت المعجل عقدا بقيمة 197 مليون ريال (52.5 مليون دولار) مع شركة هيونداي انجينيرنج اند كونستركشن الكورية لتنفيذ أول مشروع لها في الإمارات العربية المتحدة.

9 يناير - الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) :

- أرست سبكيم على شركة إيتك للهندسة والإنشاءات الكورية عقدا لإنشاء مصنع بمدينة الجبيل الصناعية تقدر تكلفته عند 350 مليون ريال (93.3 مليون دولار) وتعتزم من خلاله توسعة نطاق منتجاتها.

ويأتي المصنع الذي سينتج مادتي إيثيل الأسيتات وبيوتيل آسيتات بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا كجزء من برنامج توسع الشركة في مشاريع تحويلية متكاملة.

15 فبراير شباط - اتحاد عذيب للاتصالات (جو):

- رفعت اتحاد عذيب دعوى قضائية على شركة الاتصالات السعودية أكبر مشغل للاتصالات في المملكة تتهمها فيها بمخالفة نظام منع الاحتكار مما تسبب في تكبدها خسائر وقال الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الشركة إن تكلفة حرمان شركته من توفير بعض خدمات الاتصالات تقدر عند 656 مليون ريال سعودي (174.9 مليون دولار).