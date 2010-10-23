المؤشر السعودي يتراجع مع هبوط أسهم البنوك

0816 جمت - تراجع المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ في المعاملات المبكرة مع انخفاض أسهم البنوك في أعقاب نتائج فصلية مخيبة للآمال بسبب مخصصات مرتفعة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) ذو الثقل 0.55 بالمئة في حين تقدم مؤشر قطاع البتروكيماويات 0.2 بالمئة.

وارتفع سهم مشغل الهاتف المحمول اتحاد اتصالات (موبايلي) 0.5 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها ستبدأ صرف توزيعات أرباح نصف سنوية من عام 2011 حسبما أفاد بيان للبورصة.