الأسهم السعودية ترتفعع 0.9 بالمئة بقيادة البنوك

1230 جمت - أغلقت الأسهم السعودية مرتفعة 0.91 بالمئة اليوم السبت تقودها مكاسب في قطاعي البتروكيماويات والبنوك.

وختم المؤشر العام ‭.TASI‬‏ معاملات اليوم عند 6286.97 نقطة وزاد مؤشر قطاع البتروكيماويات 1.6 بالمئة إلى 5801.97 نقطة.

وارتفع مؤشر قطاع البنوك 1.76 بالمئة إلى 16435.88 نقطة تقوده قفزة 5.43 بالمئة في أسهم البنك السعودي الفرنسي بعدما أصدر تقريرا بأن معظم البنوك غطت قروضها المتعثرة.

وقال هشام أبو جامع مدير الاستثمار في مجموعة بخيت الاستثمارية "اليوم أسهم البنوك ارتفعت بعدما أصدر السعودي الفرنسي تقريرا يقول إن معظم البنوك غطت قروضها المتعثرة."

وأضاف "أعتقد أن التقدم في قطاع البنوك وسوق الأسهم عموما سيتحسنان تدريجيا حتى العيد."

وارتفعت أسهم مصرف الراجحي ذي الثقل 0.98 بالمئة في حين صعد سهم عملاق البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.2 بالمئة.

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0816 جمت - تراجع المؤشر السعودي ‭.TASI‬‏ في المعاملات المبكرة مع انخفاض أسهم البنوك في أعقاب نتائج فصلية مخيبة للآمال بسبب مخصصات مرتفعة.