صافي ربح سابك السعودية يرتفع 61 بالمئة في الربع الثاني

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جدة (السعودية) 16 يوليو تموز (رويترز) - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) زيادة 61 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام بفضل زيادات في الإنتاج والأسعار.

وفاقت نتائج أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية توقعات المحللين حيث بلغ صافي الربح 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع خمسة مليارات ريال قبل عام من ذلك.

كان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق سابك ربحا صافيا قدره 7.1 مليار ريال في الربع الثاني.

وفي بيان نشره موقع البورصة السعودية على الانترنت اليوم السبت عزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة الإنتاج والمبيعات وارتفاع أسعار منتجات.

وقال البيان "يعود السبب الرئيس في ارتفاع أرباح الربع الثاني لعام 2011 مقارنة بالربع السابق لنفس العام إلى الزيادة في الكميات المباعة وتحسن أسعار بيع بعض المنتجات."

واقترحت الشركة توزيع ريالين للسهم عن النصف الأول من 2011.

وارتفعت أرباح التشغيل في الربع الثاني 45 بالمئة إلى 13.3 مليار ريال.

(الدولار يساوي 3.75 ريال)