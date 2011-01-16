صافي ربح موبايلي السعودية يرتفع 39 بالمئة في الربع/4 .

(لإضافة تفاصيل)

الرياض 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - حققت موبايلي ثاني أكبر مشغل اتصالات سعودي زيادة فاقت التوقعات بلغت 39 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة استخدام الخدمات وزيادة مشتركي النطاق العريض.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع البورصة على الانترنت إن صافي ربح الربع الأخير بلغ 1.46 مليار ريال (389.1 مليون دولار) ارتفاعا من 1.05 مليار قبل عام.

ويفوق هذا بكثير متوسط توقعات بلغ 1.20 مليار ريال في استطلاع أجرته رويترز.

وقالت موبايلي في بيان منفصل إنها تعتزم دفع ريالين للسهم توزيعا نقديا عن 2010.

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات قدرها 16.01 مليار ريال في الربع الأخير مقارنة مع 13.05 مليار ريال في 2009 نظرا لزيادة معدلات الاستخدام.

وفاق عدد مشتركي النطاق العريض 2.3 مليون لكن موبايلي لم تذكر رقما للمقارنة.

وقالت موبايلي إن صافي ربح العام بأكمله زاد 40 بالمئة إلى 4.21 مليار ريال.

وتستفيد موبايلي من علاقتها مع اتصالات الإماراتية أكبر مساهميها بحصة نسبتها 27.4 بالمئة والتي تمنحها وصولا بتكلفة تنافسية للشبكات المملوكة لها جزئيا أو بالكامل.

(الدولار يساوي 3.750 ريال)