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ملخص-انخفاض خسائر زين السعودية 21% في الربع/1

Tue Apr 17, 2012 6:14am GMT
 
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17 ابريل نيسان (رويترز) - شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) تقول :

- انها تكبدت خسارة 420 مليون ريال في الربع/1 مقابل خسارة 532 مليون قبل عام.

- خسائرها انخفضت 21% في الربع الأول بعد انخفاض المصاريف التشغيلية.

- إيراداتها بلغت 1.52 مليار ريال في الربع/1 مقابل 1.48 مليار قبل عام.

- إنها تعكف بنشاط على إعادة هيكلة رأس مال الشركة.

- إنها تضع اللسمات الأخيرة على مستندات إعادة تمويل 9.75 مليار ريال.

(تغطية صحفيةإيهاب فاروق - إعداد نادية الجويلي - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)

 