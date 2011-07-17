الرئيس التنفيذي لسابك: الحفاظ على الأرباح القياسية سيكون صعبا

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من ريد ستيفنسون وأسماء الشريف

الرياض 17 يوليو تموز (رويترز) - قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر شركة بتروكيماويات في العالم اليوم الأحد إن الحفاظ على الربحية سيكون تحديا صعبا عقب تسجيل ارباح قياسية في أحدث ربع سنة.

وقال محمد الماضي إن سابك التي تورد الكيماويات والبوليمرات الصناعية والاسمدة والمعادن عالميا في وضع طيب للتوسع في أنشطتها مع إبرام صفقات استحواذ عند الحاجة.

وزاد صافي ربح سابك 61 بالمئة في الربع الثاني من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتحقق أرباحا قياسية بلغت 8.1 مليار ريال سعودي (2.16 مليار دولار) بفضل ايرادات بلغت 49 مليار دولار.

وأضاف الماضي خلال مؤتمر صحفي تعليقا على نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني من العام أن سابك مولت كل استثمارتها الكبيرة والباقي لا يتعدى مصانع صغيرة في 2013 و2014 وقال إنه لا بواعث قلق بشأن التمويل.

وحين سئل عما إذا كانت سابك مهتمة بأي أصول يجري بيعها نتيجة تقسيم كونوكو فيليبس وبيع ذراع الاستثمار بها والذي اعلن عنه قبل ثلاثة ايام احجم الماضي عن الافصاح عما إذا كان ذلك محتملا.

وقال "دائما ما ندرس كل شيء ونرى مدى تطابقه مع استراتيجية الشركة دائما ما نقيم هذه الفرص ونبحث دائما عن صفقات استحواذ مهمة جدا."