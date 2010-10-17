نمو أرباح سابك السعودية في الربع الثالث متجاوزة التوقعات

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من ريم شمس الدين وأولف لايسينج

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) زيادة 46 بالمئة في أرباح الربع الثالث من العام لتفوق التوقعات مدعومة بارتفاع مبيعات البلاستيك والبتروكيماويات وتبدو في طريقها صوب نفس مستوى الأرباح على الأقل في الربع الأخير من العام.

وحققت أكبر شركة كيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية أرباحا صافية قدرها 5.33 مليار ريال (1.42 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 3.65 مليار ريال قبل عام و5.02 مليار ريال في الربع الثاني.

وتعد نتائج سابك مؤشرا لمنافسين مثل داو كيميكال وباسف الألمانية.

وتجاوزت الأرباح بحوالي خمسة بالمئة متوسط توقعات ستة محللين في مسح أجرته رويترز في وقت سابق من الشهر الجاري والذي بلغ 5.09 مليار ريال.

وقال محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة للصحفيين في مقر الشركة بالرياض إن الشركة استفادت من ارتفاع الأسعار في الربع الثاني والشهر الأول من الربع الثالث مضيفا أن الأسعار صعدت في الشهرين الأخيرين من الربع الثالث مع صعود أسعار النفط وأن الطلب كان مستقرا على المستوى العالمي.

ويعد ارتفاع اسعار النفط ايجابيا لشركات البتروكيماويات لأنه يؤدي لارتفاع أسعار المنتجات البتروكيماوية وتحقق سابك عادة أرباحا أفضل من المنافسين لأنها تحصل على المواد الأولية بأسعار أقل.