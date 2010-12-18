المملكة القابضة تدفع أول توزيع نقدي سنوي لها

جدة 18 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة المملكة القابضة للاستثمار السعودية في بيان اليوم السبت إنها تعتزم دفع أول توزيع نقدي سنوي لها من أرباح مستبقاة وذلك بما مجموعه 550 مليون ريال (146.7 مليون دولار).

والمملكة القابضة مملوكة بنسبة 95 بالمئة لرئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال وقد قفز سهم الشركة أربعة بالمئة في المعاملات المبكرة. وسجل السهم 8.10 ريال بحلول الساعة 0827 بتوقيت جرينتش.

وقالت الشركة في بيان بموقع البورصة السعودية على الانترنت "أوصى مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ... بتوزيع أرباح نقدية ربع سنوية من الأرباح المبقاه بنسبة 1.25 بالمئة (خمسة بالمئة لكامل السنة) من القيمة الاسمية للسهم وذلك بواقع 12.5 هلله ربعيا لكل سهم مصدر بحيث يصبح الإجمالي 0.5 ريال لكامل السنة."

كانت المملكة القابضة حققت 160 مليون ريال ربحا صافيا في الربع الثالث من العام بزيادة 52.6 بالمئة عن الفترة ذاتها قبل عام.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى تحسن أداء استثمارات. وتملك المملكة القابضة حصص أقلية في بعض من أكبر الشركات في العالم وأثمنها سيتي جروب.

وفي نوفمبر تشرين الثاني أعلنت المملكة القابضة أنها اكتتبت بمبلغ 500 مليون دولار مع رئيس مجلس الإدارة الأمير الوليد في الطرح العام الأولي لشركة جنرال موتورز.