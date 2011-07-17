ملخص-الرئيس التنفيذي لسابك: 13 أو 14 مشروعا خلال 2012-2015
17 يوليو تموز (رويترز) - الرئيس التنفيذي للشركةالسعودية للصناعات الأساسية "سابك" :
- يقول الأوضاع بدأت تستقر وتعود لطبيعتها في اليابان.
- يقول مبيعات سابك 49 مليار ريال في الربع/2 مقابل 38.8 مليار قبل عام.
- يقول 13 أو 14 مشروعا لسابك خلال 2012-2015.
- يقول ليس لنا في مصر إلا مكتب مبيعات والسوق المصرية جيدة.
- يقول سابك ستكون مستعدة للاستثمار في مصر عندما تتوافر فرصة جيدة.
- يقول نطاق النفط الحالي مناسب لسوق البتروكيماويات.
- يقول سابك مولت كل استثمارتها الكبيرة والباقي مصانع صغيرة في 2013 و 2014 ولا بواعث قلق بشأن التمويل.
أ ب - ه ل
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