نمو أرباح جرير السعودية 48% في الربع/3 والسهم يقفز 6% صباحا

الرياض 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة جرير للتسويق السعودية أحد أبرز شركات التجزئة في المملكة نموا بنحو 48 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام متجاوزة توقعات المحللين بدعم من مبيعات الهواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي.

وقفز السهم الشركة التي تبيع الأجهزة الالكترونية والأدوات المكتبية نحو ستة بالمئة في مستهل تعاملات اليوم بعد إعلان النتائج.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم الأربعاء على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي الربح التقديري للربع الثالث بلغ 152 مليون ريال (40.5 مليون دولار) مقارنة مع 103 ملايين ريال في الربع المماثل من العام الماضي بارتفاع نسبته 47.6 بالمئة ومقابل توقعات للاهلي كابيتال بتحقيق 118 مليون ريال.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 30.4 بالمئة إلى 387.4 مليون ريال من 297 مليونا قبل عام.

وقالت الأهلي كابيتال في تقرير أرسل لرويترز عبر البريد الالكتروني "سجلت جرير نتائج قوية في الربع الثالث. نمو الإيرادات كان ممتازا عند 64 بالمئة كما ارتفع صافي الدخل 48 بالمئة وكان الاثنان أعلى بكثير من توقعاتنا."

وقالت جرير في البيان "يعود سبب الارتفاع في صافي الربح التقديري في فترتي الربع الثالث والتسعة أشهر مقارنة بنفس الفترتين من العام السابق إلى النمو العالي في مبيعات الهواتف الذكية ومبيعات أجهزة الحاسب الآلي خاصة أجهزة الكمبيوتر اللوحية."

كما عزت الشركة زيادة الأرباح إلى استمرار نمو مبيعات فروع مكتبة جرير داخل وخارج السعودية وزيادة عدد فروعها من 28 إلى 30 فرعا خلال هذا العام.

ووفقا للبيان بلغت المبيعات التقديرية للربع الثالث 1.21 مليار ريال مقابل 735 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بزيادة 64.4 بالمئة ومقابل توقعات للاهلي كابيتال عند 875 مليون ريال.