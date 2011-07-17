مقابلة- رئيس سابك لا يتوقع تراجع الطلب على البتروكيماويات في الربع/3

من مروة رشاد

القاهرة 17 يوليو تموز (رويترز) - وصف الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد نتائج أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية في الربع الثاني بأنها قياسية مضيفا أنه لا يتوقع تراجع الطلب في الربع الثالث.

وقال محمد الماضي خلال مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر عقدته الشركة صباح اليوم للتعليق على النتائج "ما يجعلني مستيقظا طوال الليل هو الحفاظ على النجاحات التي تحققها الشركة."

كانت سابك أعلنت أمس السبت نمو صافي أرباحها 61 بالمئة في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع الإنتاج والأسعار.

وفاقت نتائج سابك توقعات المحللين حيث بلغ صافي الربح 8.1 مليار ريال (2.16 مليار دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع خمسة مليارات في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصف الماضي تلك النتائج بأنها "نتائج قياسية أخرى" بعدما سجلت الشركة في الربع الأول أعلى أرباح لها على الاطلاق عند 7.7 مليار ريال.

وقال إن مبيعات سابك بلغت 49 مليار ريال في الربع الثاني مقابل 38.8 مليار قبل عام ووصفها بأنها أيضا "مبيعات تاريخية".

وأوضح أن نتائج الشركة لم تتأثر بالمشاكل في أوروبا والولايات المتحدة وأن الأوضاع بدأت تستقر وتعود لطبيعتها في اليابان.