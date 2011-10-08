صافي ربح المراعي السعودية 429.7 مليون ريال في الربع/3

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرياض 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الثالث من العام مع تأثرها بارتفاع اسعار المواد الخام وفي ظل استثمار مبالغ كبيرة في تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المستقبلي.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم على موقع البورصة السعودية على الإنترنت "بلغ صافي الربح للربع الثالث 429.7 مليون ريال (114.6 مليون دولار) مقابل 424.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 1.2%."

وعلى أساس فصلي ارتفاع صافي الربح 23 بالمئة من 349.3 مليون ريال في الربع الثاني من 2011.

وخلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 1.3 بالمئة إلى 1.014 مليار ريال من مليار ريال قبل عام.

وعزت المراعي النمو الطفيف في الأرباح إلى "المستويات المرتفعة لأسعار المواد الخام وكذلك استثمار الشركة في الطاقات الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع مستقبلا."

وأشار البيان إلى تحقيق مبيعات "قياسية" في الربع الثالث بلغت 2.11 مليار ريال بارتفاع 14.8 بالمئة من 1.83 مليار قبل عام.

وقال البيان إن استثمارات الشركة خلال تسعة أشهر بلغ 2.2 مليار ريال.