توقعات نتائج مصرف الراجحي في الربع/3.
10 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فيما يلي توقعات المحللين لنتائج مصرف الراجحي في الربع الثالث بالمليار ريال سعودي:
الربع الثالث 2010 نسبة التغير(%) اتش.اس.بي.سي 1.695 -5.57 مجموعة بخيت الاستثمارية 1.763 -1.78 بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) 1.859 3.60 صائب بي.إن.بي باريبا 1.803 0.45 مجموعة كسب المالية 1.819 1.35 المجموعة المالية - هيرميس 1.858 3.51 المتوسط 1.799 0.26
وسجل مصرف الراجحي أرباحا صافية قدرها 1.795 مليار ريال في الربع الثالث من 2009.
م ر - ن ج
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