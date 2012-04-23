أرباح شركات الاسمنت السعودية تسجل نموا قياسيا عند 34.5% في الربع/1

من مروة رشاد

الرياض 23 ابريل نيسان (رويترز) - سجلت شركات الاسمنت السعودية نموا قياسيا في أرباح الربع الأول من العام بنسبة تجاوزت 34 بالمئة في ظل زيادة الطلب المحلي على الاسمنت والذي يواكب النمو الاقتصادي والإنفاق على البنية الأساسية ومشروعات الإسكان.

وبلغ إجمالي أرباح تسع شركات مدرجة بالبورصة 1.52 مليار ريال (406.3 مليون دولار) بارتفاع 34.5 بالمئة عن الرقم المسجل في الربع الأول من 2011 عند 1.13 مليار ريال.

وتلك هي أعلى أرباح يسجلها القطاع على الإطلاق.

وسجلت الشركات التسع نموا تراوح بين ثمانية و54 بالمئة في صافي أرباحها الفصلية بدعم من نمو المبيعات وزيادة الطلب المحلي على الاسمنت.

ويضم قطاع الاسمنت السعودي عشر شركات مدرجة وجرى استثناء احتساب نتائج شركة اسمنت حائل ضمن إجمالي الأرباح نظرا لأنها لم تدخل بعد مرحلة التشغيل. وحققت الشركة خسائر غير تشغيلية قدرها 6.3 مليون ريال في الربع الأول.

وفيما يلي جدول يوضح نتائج شركات الاسمنت المدرجة للربع الأول مقارنة بالربع المقابل من 2011 بالمليون ريال: الشركة الربع/1 -2012 الربع/1 -2011 نسبة النمو اسمنت السعودية 325.6 210.8 + 54% اسمنت الجنوبية 284.3 226 + 26% اسمنت اليمامة 278 180 + 54% اسمنت ينبع 145 101.1 + 43% اسمنت القصيم 158.4 147.2 + 2% اسمنت الشرقية 104 83 + 25% اسمنت العربية 146.1 116 + 26% اسمنت الجوف 33.2 28.2 + 18% اسمنت تبوك 49.2 41.2 + 19% اسمنت حائل ----- (6.3) -----

- الأرقام المذكورة بين قوسين تشير إلى خسائر صافية.

ويتضح من الجدول السابق تسجيل شركتي اسمنت السعودية -أكبر شركة في القطاع من حيث القيمة السوقية- واسمنت اليمامة -ثالث أكبر شركة مدرجة- أعلى نسبة نمو في الأرباح بين باقي شركات القطاع.

وسجلت شركة اسمنت القصيم أدنى نسبة نمو عند اثنين بالمئة فقط.

وتعليقا على النتائج قال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار "سجلت أرباح شركات الاسمنت رقما قياسيا في الربع الاول ويرجع هذا النمو العالي إلى زيادة النشاط الداخلي والتوجه القوي نحو قطاع الإسكان مما خلق طلبا عاليا على الاسمنت."

وأضاف "نتوقع استمرار النمو العالي في القطاع بدافع من النمو الاقتصادي."

وقالت شركة الأهلي كابيتال في تقرير عن الاقتصاد السعودي صدر في وقت سابق من هذا الشهر إن السياسة التوسعية للحكومة السعودية تواصل دعم النشاط التجاري ورفع الطلب على المواد الخام مشيرة إلى نمو الطلب على الاسمنت في ظل المشروعات العملاقة التي ينفذها القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف التقرير أن من المتوقع أن يزيد الإنفاق الحكومي بنسبة 13 بالمئة عما هو مقرر في ميزانية 2012 وهو ما سيودي إلى زيادة الإقبال على الاسمنت لتلبية الطلب المتنامي.

وفقا للتقرير ارتفع انتاج الاسمنت والكلنكر - الاسمنت الخام قبل طحنه - خلال أول شهرين من 2012 بنسبة 18 بالمئة و4.9 بالمئة على التريب مقارنة بالفترة المقابلة من 2011.

وقالت الأهلي كابيتال "نتوقع زيادة إنتاج الاسمنت في 2012 ليصل إلى 53 - 56 مليون طن وهو ما سيعزز أرباح الشركات ويدعم الخطط التوسعية لقطاع البناء."

كانت السعودية أعلنت في أواخر ديسمبر كانون الأول عن رابع إنفاق قياسي على التوالي في 2012 إذ تعتزم الحكومة إنفاق 690 مليار ريال على مشروعات التنمية والإسكان والبنية الاساسية بهدف تحفيز النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

وفي مارس اذار قالت وزارة التجارة والصناعة السعودية إنها ستعزز المعروض من الاسمنت بالأسواق المحلية بنسبة 15 بالمئة للتغلب على أزمة شح المعروض التي تشهدها السوق منذ بضعة أشهر.

وكانت الوزارة قررت في فبراير شباط وقف تصدير الاسمنت والكلنكر بهدف سد احتياجات السوق المحلية وتحقيق استقرار الأسعار في السوق.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

(تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)