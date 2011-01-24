الكيميائية السعودية تعتزم توزيع ريالين للسهم عن الربع/4 .

القاهرة 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة الكيميائية السعودية اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع ريالين (0.5 دولار) للسهم عن الربع الأخير من 2010 بإجمالي 126.5 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الإنترنت إن مجلس الإدارة أوصى "بتوزيع أرباح نقدية عن الربع الرابع للعام المالي 2010 بواقع (2) ريال لكل سهم تمثل 20% من رأس مال الشركة بإجمالي مبلغ 126.48 مليون ريال."

كانت الشركة وزعت 1.5 ريال للسهم الواحد عن الربع الثالث من 2010 بإجمالي 94.9 مليون ريال بما نسبته 15% من رأس مال الشركة.

ووفقا للبيان يبلغ إجمالي توزيعات عام 2010 بأكمله 3.5 ريال للسهم الواحد بما يعادل 35 بالمئة من رأس المال وبما يبلغ في مجمله 221.34 مليون ريال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت الكيميائية عن نمو أرباح الربع الرابع 35 بالمئة إلى 88 مليون ريال من 65 مليون ريال قبل عام بدعم من زيادة المبيعات فيما صعدت أرباح 2010 باكمله واحدا بالمئة إلى 303 ملايين ريال من 301 مليون في 2009.

وتأسست الكيميائيةالسعودية عام 1972 ويبلغ رأسمالها المدفوع 632.4 مليون ريال. وتعمل الشركة في صناعة المتفجرات المستخدمة في الأغراض العسكرية والأغراض المدنية كمشاريع نسف الصخور لإنشاء قواطع الطرق وبناء الأساسات والخنادق لخطوط النفط والماء وشق الانفاق للتنقيب وإنشاء الطرق.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)