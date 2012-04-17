Wed 9 Aug 2017 | 1:21 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

ملخص-هبوط أرباح بترورابغ السعودية 83% في الربع/1

Tue Apr 17, 2012 6:36am GMT
 
[-] نص [+]

17 ابريل نيسان (رويترز) - شركة بترورابغ للتكرير والبتروكيماويات السعودية (بترورابغ) تقول :

- صافي الربح 115.8 مليون ريال في الربع/1 مقابل 698.5 مليون قبل عام بانخفاض 83.4%.

- الربح التشغيلي 151.4 مليون ريال في الربع/1 مقابل 709.6 مليون قبل عام بانخفاض 78.7%.

- انخفاض أرباح الربع/1 بسبب تراجع هامش ربح المنتجات المكررة وتراجع أسعار البتروكيماويات.

(تغطية صحفيةإيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 