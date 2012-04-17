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ملخص-ارتفاع أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 13% في الربع/1

Tue Apr 17, 2012 6:45am GMT
 
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17 ابريل نيسان (رويترز) - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تقول :

- صافي الربح 284.33 مليون ريال في الربع/1 مقابل 225.87 مليون قبل عام بارتفاع 13.3%.

- الربح التشغيلي 288.1 مليون ريال في الربع/1 مقابل 229.7 مليون قبل عام بارتفاع 25.4%.

- ارتفاع أرباح الربع/1 بسبب تشغيل الخط لمصنع أسمنت تهامة وزيادة الطلب في مناطق امتياز الشركة.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 