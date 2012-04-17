ملخص-ارتفاع أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 13% في الربع/1
17 ابريل نيسان (رويترز) - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تقول :
- صافي الربح 284.33 مليون ريال في الربع/1 مقابل 225.87 مليون قبل عام بارتفاع 13.3%.
- الربح التشغيلي 288.1 مليون ريال في الربع/1 مقابل 229.7 مليون قبل عام بارتفاع 25.4%.
- ارتفاع أرباح الربع/1 بسبب تشغيل الخط لمصنع أسمنت تهامة وزيادة الطلب في مناطق امتياز الشركة.
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