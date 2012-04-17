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ملخص-ارتفاع أرباح الأسمنت العربية السعودية 26% في الربع/1

Tue Apr 17, 2012 7:00am GMT
 
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17 ابريل نيسان (رويترز) - شركة الأسمنت العربية السعودية تقول:

- صافي الربح 146.1 مليون ريال في الربع/1 مقابل 116 مليونا قبل عام بارتفاع 26%.

- الربح التشغيلي للأسمنت العربية السعودية 151.7 مليون ريال في الربع/1 مقابل 121.6 مليون قبل عام بارتفاع 24.8%.

- ارتفاع أرباح الربع/1 يعود لزيادة كمية المبيعات نتيجة نمو الطلب المحلي وارتفاع الكفاءة التشغيلية.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 