نمو أرباح سابك السعودية 46 بالمئة في الربع/ 3 متجاوزة التوقعات

الرياض 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تجاوزت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) توقعات السوق إذ أعلنت اليوم الأحد نمو أرباحها في الربع الثالث بنسبة 46 بالمئة بفضل ارتفاع مبيعات البلاستيك والبتروكيماويات.

وقالت سابك في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 5.33 مليار ريال (1.42 مليار دولار) في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر ايلول ارتفاعا من 3.65 مليار ريال قبل عام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم متوسط صافي أرباح في الربع الثالث عند 5.09 مليار ريال.

وقالت الشركة في البيان "يعود سبب الارتفاع في أرباح الربع الثالث..إلى الزيادة في كميات الإنتاج والمبيعات إضافة إلى تحسن أسعار معظم المنتجات البتروكيماوية والبلاستيكيات."

وارتفع الربح التشغيلي 41 في المئة إلى 8.98 مليار ريال خلال الربع الثالث.

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