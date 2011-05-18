تراجع الأرباح السنوية لسدافكو السعودية 36% وتوزيع 3 ريالات للسهم

القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - قالت شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" اليوم الاربعاء إن أرباحها السنوية انخفضت 36 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 31 مارس اذار 2011 .

وقالت سدافكو في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية على الانترنت إن صافي الربح بلغ 130 مليون ريال في عام حتى 31 مارس اذار 2011 مقابل صافي ربح 203 ملايين ريال في العام السابق.