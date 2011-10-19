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إجمالي أرباح البنوك السعودية المدرجة في الربع/3 من 2011 .

Wed Oct 19, 2011 10:06am GMT
 
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 الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت البنوك السعودية نموا 
نسبته 2903 بالمئة في أرباح البع الثالث من العام ليصل إجمالي أرباح 11 
بنكا مدرجا إلى  6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).
 وفيما يلي جدول يوضح نتائج البنوك السعودية المدرجة خلال الربع 
الثالث من 2011 مقارنة بالربع المقابل من 2010 بالمليون ريال:
 
 البنك          الربع/2 -2011 الربع/2 -2010     نسبة النمو
 
 الجزيرة              66           22            + 200% 
 الرياض             749           611           + 30%
 السعودي الهولندي  299.4         85.3            + 251% 
 العربي الوطني     519.2         346.5           + 49.8% 
 البلاد             85.5         2.4             + 3464% 
 الإنماء              122           20            + 510%
 الراجحي           1936           1640          + 18%
 ساب                630           419           + 50.4% 
 السعودي الفرنسي    760           621           + 22.4% 
 السعودي للاستثمار   144           149           - 3.4% 
 سامبا             1135           1103          + 2.9% 
 الإجمالي           6491.1         5019.2          + 29.3% 
 
 م ر - ن ج  (قتص)
 