إجمالي أرباح البنوك السعودية المدرجة في الربع/3 من 2011 .

الرياض 19 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت البنوك السعودية نموا نسبته 2903 بالمئة في أرباح البع الثالث من العام ليصل إجمالي أرباح 11 بنكا مدرجا إلى 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وفيما يلي جدول يوضح نتائج البنوك السعودية المدرجة خلال الربع الثالث من 2011 مقارنة بالربع المقابل من 2010 بالمليون ريال:

البنك الربع/2 -2011 الربع/2 -2010 نسبة النمو

الجزيرة 66 22 + 200%

الرياض 749 611 + 30%

السعودي الهولندي 299.4 85.3 + 251%

العربي الوطني 519.2 346.5 + 49.8%

البلاد 85.5 2.4 + 3464%

الإنماء 122 20 + 510%

الراجحي 1936 1640 + 18%

ساب 630 419 + 50.4%

السعودي الفرنسي 760 621 + 22.4%

السعودي للاستثمار 144 149 - 3.4%

سامبا 1135 1103 + 2.9%

الإجمالي 6491.1 5019.2 + 29.3%

م ر - ن ج (قتص)