محللون: المؤشر السعودي سيرتد صاعدا بفضل نتائج فصلية قوية

من مروة رشاد

الرياض 19 ابريل نيسان (رويترز) - يتوقع محللون بارزون أن يرتد مؤشر سوق الأسهم السعودية بعد موجة جني أرباح قوية خلال الأيام الماضية وأن يستأنف الاتجاه الصعودي مستهدفا 7900 نقطة مرة أخرى مدعوما بالنتائج الفصلية القوية للشركات وبالتقييمات الجذابة للأسهم.

ويرى المحللون أن الصعود سيكون مرهونا بعدم ظهور أخبار سلبية من الأسواق العالمية أو على المستوى المحلي إلى جانب بقاء أسعار النفط مرتفعة فوق مستوى 100 دولار للبرميل.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الأربعاء مرتفعا 0.03 بالمئة إلى 7514 نقطة بعد موجة تصحيح دفعته لخسارة ثمانية بالمئة من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين.

وادت تلك الموجة إلى تآكل مكاسب المؤشر التي بلغت 31 بالمئة خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة لتصل إلى 17.1 بالمئة منذ بداية العام وحتى إغلاق أمس.

وقال عبد الحميد العمري الكاتب الاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي " أكملت السوق هذا الأسبوع موجة جني الأرباح وعوضت نحو ثلث الخسائر التي تعرضت لها بدعم من النتائج الإيجابية للشركات. الأسهم القيادية وخاصة البنوك سجلت نتائج ممتازة جدا."

وأضاف "مسار السوق الأسبوع القادم يميل إلى الإيجابية...من المتوقع أن يعوض المؤشر كامل خسائره وأن يقترب مرة أخرى من مستوى 7900 نقطة."

من جانبه قال هشام تفاحة رئيس إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية إن موجة جني الأرباح القوية التي شهدتها السوق ستتوقف لتعاود السوق الصعود مجددا لاسيما بعد النتائج القوية التي سجلتها سابك.