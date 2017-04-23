موبايلي السعودية تخسر 163 مليون ريال في الربع/1
الرياض 23 أبريل نيسان (رويترز) - تكبدت اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية خسارة صافية قدرها 163 مليون ريال (43.5 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل أرباح صافية 20 مليون ريال قبل عام.
فاقت الخسائر توقعات كثير من المحللين إذ توقع بنك سيكو البحرين أن تتكبد موبايلي خسائر بقيمة 150.85 مليون ريال وتوقعت هيرميس والأهلي كابيتال خسائر 95.8 مليون ريال و50 مليونا على الترتيب.
وفي بيان للبورصة اليوم الأحد قالت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية وتتنافس داخل المملكة مع الاتصالات السعودية وزين السعودية إن تعليق خطوط العملاء غير المسجلين والضغوط الناجمة على المبيعات قد ساهما في تراجع الإيرادات بنسبة 16.7 بالمئة إلى 2.9 مليار ريال في الربع الأول.
وبموجب قواعد أعلنتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي ينبغي ربط كل بطاقات خطوط الهاتف الصادرة في السعودية بسجل بصمات الأصابع المحفوظ لدى مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
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