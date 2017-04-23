موبايلي السعودية تخسر 163 مليون ريال في الربع/1

الرياض 23 أبريل نيسان (رويترز) - تكبدت اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية خسارة صافية قدرها 163 مليون ريال (43.5 مليون دولار) في الربع الأول من 2017 مقابل أرباح صافية 20 مليون ريال قبل عام.

وفي بيان للبورصة اليوم الأحد قالت موبايلي وهي شركة شقيقة لاتصالات الإماراتية وتتنافس داخل المملكة مع الاتصالات السعودية وزين السعودية إن تعليق خطوط العملاء غير المسجلين والضغوط الناجمة على المبيعات قد ساهما في تراجع الإيرادات بنسبة 16.7 بالمئة إلى 2.9 مليار ريال في الربع الأول.