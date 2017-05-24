مجلس إدارة الاسمنت السعودية سيوزع 2.25 ريال للسهم عن النصف‭/‬1

الرياض 24 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 2.25 ريال (0.6 دولار) للسهم عن النصف الأول من 2017.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول السادس من يونيو حزيران وسيبدأ توزيعها في 20 من الشهر ذاته.