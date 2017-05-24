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مجلس إدارة الاسمنت السعودية سيوزع 2.25 ريال للسهم عن النصف‭/‬1

Wed May 24, 2017 1:21pm GMT
 
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الرياض 24 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة الاسمنت السعودية أكبر منتج للاسمنت في المملكة إن مجلس إدارتها قرر توزيع أرباح نقدية بواقع 2.25 ريال (0.6 دولار) للسهم عن النصف الأول من 2017.

وأضافت في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن الأرباح تستحق للمساهمين المسجلين بنهاية تداول السادس من يونيو حزيران وسيبدأ توزيعها في 20 من الشهر ذاته.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض هاتف 0096614632603 - تحرير أحمد إلهامي)
 