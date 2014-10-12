صافي ربح المراعي السعودية ينمو 13.4% في الربع‭/‬3 متجاوزا التوقعات

الرياض 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة المراعي السعودية أكبر شركة ألبان خليجية زيادة نسبتها 13.4 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من 2014 بدعم من نمو المبيعات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 539.4 مليون ريال (143.8 مليون دولار) مقابل 475.6 مليون قبل عام.

وتوقع محللون في استطلاع اجرته رويترز أن تسجل الشركة أرباحا في المتوسط عند 520.13 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى زيادة المبيعات بنحو 11.7 بالمئة إلى 3.3 مليار ريال من 2.9 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)