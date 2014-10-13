صافي ربح جرير السعودية يرتفع 9% في الربع‭/‬3

الرياض 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع صافي ربح شركة جرير للتسويق إحدى أبرز الشركات العاملة بقطاع التجزئة السعودي تسعة بالمئة في الربع الثالث من 2014 بدعم من نمو المبيعات وزيادة عدد الفروع لكن النتائج جاءت أقل قليلا من متوسط توقعات المحللين.

وقالت الشركة -التي تعمل في مجال بيع الأجهزة الإلكترونية والأدوات المكتبية- إن صافي ربح الربع الثالث بلغ 203 ملايين ريال (54.13 مليون دولار) مقابل 186.2 مليون قبل عام بزيادة 9.02 بالمئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط أرباحا بقيمة 205.89 مليون ريال في الربع الثالث.

وعزت جرير نمو الأرباح إلى "زيادة مبيعات جميع الاقسام عدا أجهزة الحاسب الآلي ومستلزماتها...بالإضافة لزيادة فروع مكتبة جرير من 32 فرعا إلى 35 فرعا."

وارتفعت المبيعات في الربع الثالث 6.9 بالمئة إلى 1.43 مليار ريال من 1.33 مليار قبل عام.