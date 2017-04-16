أرباح بنك الرياض السعودي تهبط 11% في الربع/1

الكويت 16 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك الرياض السعودي اليوم الأحد إن أرباحه الصافية هبطت 10.8 بالمئة إلى 1.047 مليار ريال في الربع الأول من 2017 مقارنة مع 1.174 مليار ريال قبل عام.

وقال البنك في بيان للبورصة السعودية إن الهبوط يعود إلى انخفاض صافي الدخل بسبب ارتفاع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15.6 بالمئة "ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة في مخصص خسائر الائتمان."

وأضاف أن إجمالي دخل العمليات شهد ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.3 بالمئة بسبب الزيادة في صافي الدخل من العمولات الخاصة ومكاسب الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة.