زين السعودية: الخسائر المتراكمة 2.229 مليار ريال بنهاية الربع/1

الكويت 20 أبريل نيسان (رويترز) - قالت زين السعودية للاتصالات اليوم الخميس إن خسائرها المتراكمة بلغت 2.229 مليار ريال (590 مليون دولار) بنهاية الربع الأول من العام الحالي بما يمثل 38 بالمئة من رأس المال البالغ 5.837 مليار ريال.

وأوضحت زين في بيان للبورصة السعودية أنها تمكنت من خفض هذه الخسائر بنسبة 0.78 بالمئة في الربع الأول بعد أن كانت 2.274 مليار ريال بنهاية ديسمبر كانون الأول 2016.

وأضاف البيان "يعود سبب هذا الخسارة المتراكمة بشكل رئيسي إلى ظروف السوق الصعبة في قطاع الاتصالات وارتفاع مصاريف الديون ومصاريف الإطفاء المرتفعة نظرا لرسوم الرخصة المرتفعة المدفوعة منذ تأسيس الشركة."

وأضاف البيان أن خطوات معالجة ذلك تشمل مفاوضات مع الحكومة "أدت حتى الآن إلى تخفيض تكلفة الربط البيني و... تمديد ترخيص الشركة مما أدى إلى انخفاض مصاريف الإطفاء بنحو 108 ملايين ريال في كل ربع سنة."