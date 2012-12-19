العربي الوطني السعودي يوصي بتوزيع ريال للسهم عن أرباح 2012

القاهرة 19 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي إن مجلس إدارته وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.258 مليار ريال (335 مليون دولار) على المساهمين بواقع ريال للسهم عن أرباح 2012.

وأضاف البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن أحقية التوزيع ستكون بنهاية تداول "يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن موعد انعقادها في وقت لاحق."

وفي الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفع صافي الربح 7.9 بالمئة إلى 1.95 مليار ريال من 1.80 مليار في الفترة المقابلة من 2011.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.