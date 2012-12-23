بنك ساب السعودي يوصي بتوزيع 0.92 ريال للسهم عن أرباح 2012
القاهرة 23 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال البنك السعودي البريطاني (ساب) إن مجلس إدارته وافق على توزيع أرباح نقدية بقيمة مليار ريال (266 مليون دولار) على المساهمين بواقع 0.92 ريال للسهم عن أرباح 2012.
وأضاف البنك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية أن أحقية التوزيع ستكون بنهاية تداول "يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن موعد انعقادها في وقت لاحق."
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