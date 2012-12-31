ملخص-نمو أرباح أسمنت المنطقة الجنوبية السعودية 11.6% في 2012

القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - شركة أسمنت المنطقة الجنوبية:

- صافي الربح 253 مليون ريال في الربع الأخير من 2012 مقابل 251 مليونا قبل عام بارتفاع 0.8 بالمئة.

- صافي الربح مليار ريال في 2012 مقابل 896 مليونا في 2011 بارتفاع 11.6 بالمئة.

- ارتفاع الربح يعود إلى زيادة كمية المبيعات نتيجة زيادة الطلب.