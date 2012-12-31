مقدمة 2- أسمنت الجنوبية توصي بتوزيع 4 ريالات للسهم عن أرباح النصف/2

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القاهرة 31 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أكبر منتج للأسمنت في السعودية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين بتوزيع 560 مليون ريال(149.3 مليون دولار) أرباحا نقدية على المساهمين بواقع أربعة ريالات للسهم عن أرباح النصف الثاني من 2012.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة نمو صافي الربح 11.6 بالمئة في 2012 بدعم من نمو المبيعات.

وبلغ صافي ربح أسمنت الجنوبية مليار ريال في 2012 مقابل 896 مليونا في 2011. وزاد صافي ربح الشركة 0.8 بالمئة في الربع الأخير من 2012 إلى 253 مليون ريال من 251 مليونا قبل عام.

وجاءت أرباح الشركة في الربع الأخير من 2012 أقل من توقعات شركة الاستثمار كابيتال والبالغة 260.2 مليون ريال.

وبحلول الساعة 1000 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 99.50 ريال بارتفاع 0.25 بالمئة.

وقال طلال الهذال المحلل المالي لدى الاستثمار كابيتال الذراع الاستثمارية للبنك السعودي للاستثمار ان قطاع الأسمنت في المملكة ينتظره نمو جيد خلال الفترة المقبلة بفضل "الانفاق الحكومي المرتفع على مشاريع القطاع التعليمي والطبي خلال 2013."

ووضعت السعودية ميزانية قياسية للعام القادم إذ يسمح ارتفاع أسعار النفط بالإنفاق الكثيف على الرعاية الاجتماعية ومشاريع البنية التحتية مما يساعد على تفادي الاضطرابات التي شهدتها أجزاء أخرى من العالم العربي.