زجاج السعودية توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن أرباح 2012
القاهرة أول يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) السعودية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 37.5 مليون ريال (عشرة ملايين دولار) على المساهمين عن أرباح 2012 بواقع 1.25 ريال للسهم.
وأضافت الشركة في بيان نشره الموقع الالكتروني للبورصة السعودية أن أحقية التوزيع ستكون بنهاية تداول "يوم انعقاد الجمعية العامة العادية والتي سوف يعلن موعد انعقادها في وقت لاحق."
ولم تعلن الشركة بعد نتائج أعمالها لعام 2012.
وأغلق سهم الشركة أمس الاثنين عند 25.60 ريال بانخفاض 1.2 بالمئة.
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