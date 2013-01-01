زجاج السعودية توصي بتوزيع 1.25 ريال للسهم عن أرباح 2012

القاهرة أول يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة الصناعات الزجاجية الوطنية (زجاج) السعودية اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 37.5 مليون ريال (عشرة ملايين دولار) على المساهمين عن أرباح 2012 بواقع 1.25 ريال للسهم.