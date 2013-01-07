صافي ربح البنك السعودي الفرنسي يقفز في الربع/4 بدعم أرباح التشغيل

الرياض 7 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك السعودي الفرنسي في بيان إلى البورصة السعودية اليوم الاثنين إنه سجل نموا بنسبة 22.2 في المئة في صافي ربح الربع الأخير من العام بدعم من ارتفاع أرباح التشغيل.

والبنك مملوك جزئيا لبنك كريدي اجريكول وهو خامس أكبر بنوك المملكة من حيث القيمة السوقية.

وقال في البيان إنه حقق ربحا صافيا بقيمة 808 ملايين ريال (215.5 مليون دولار) في ثلاثة اشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 661 مليونا قبل عام.

واضاف البيان أن صافي ربح العام 2012 بلغ ثلاثة مليارات ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في 2011.