مقدمة 1-هبوط صافي ربح دار الأركان السعودية للنصف في الربع/4

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دبي 8 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية أن صافي ربحها انخفض للنصف في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها قبل عام مع ارتفاع مصروفات التمويل وتراجع هوامش أرباح المبيعات العقارية.

وبلغ صافي الربح 144 مليون ريال (38.4 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 290 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي. وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن إجمالي الربح في الربع الأخير هبط 10.2 بالمئة.

والسوق العقارية السعودية بصدد تطور كبير إذ تتحرك الحكومة لزيادة ملكية المنازل من خلال تنظيم عمليات الرهن العقاري وبناء نصف مليون منزل.

وعزت دار الأركان تراجع الهوامش الاجمالية للمبيعات العقارية "للموقع الجغرافي والحالة التطويرية للعقارات المباعة".

وكان جزء كبير من أرباح الشركة في الماضي يأتي من بيع أراض في السعودية وقالت إنها تعمل على خطة لتنويع مصادر الايرادات من أجل تحقيق استقرار في الدخل.

وعزت الشركة تراجع الأرباح أيضا إلى ارتفاع مصروفات التشغيل والتمويل وتراجع الدخل غير التشغيلي.

كانت الشركة قالت في نوفمبر تشرين الثاني إن ديونها القائمة تبلغ نحو 4.4 مليار ريال وتستحق عليها صكوك بقيمة 750 مليون ريال و1.69 مليار ريال في مايو أيار 2014 وفبراير شباط 2015 على الترتيب.

ولدى الشركة أيضا قروض مرابحة مع بنوك محلية وأجنبية تعتزم تمديد أجلها.