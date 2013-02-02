مقدمة 1-محمد المعجل السعودية تعلن انخفض الخسائر في الربع/4

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الخبر 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت مجموعة محمد المعجل السعودية للمقاولات اليوم السبت إن صافي الخسائر تراجع في الربع الأخير من العام الماضي بمقدار النصف ليصل إلى 526.1 مليون ريال (140.29 مليون دولار) في حين بلغ صافي الخسائر المتراكمة 2.01 مليار ريال.

وقالت الشركة التي تمر بصعوبات مالية في بيان إن انخفاض صافي خسائر الربع الرابع يرجع إلى انخفاض المخصصات التي تجنبها الشركة تحسبا لزيادة متوقعة في تكلفة اتمام المشاريع وذلك بمقدار 140.1 مليون ريال.

كانت الخسائر 1.18 مليار ريال في الربع الأخير من 2011.

وتحاول الشركة إعادة الاستقرار إلى مركزها المالي بعد أن استبدلت فريقها الإداري العام الماضي وعقدت اجتماعا للمساهمين حيث صوتوا ضد تصفية الشركة التي تعمل في مشاريع للنفط والغاز معظمها لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية.

وتتضمن خطط إنعاش الشركة بيع أصول وخفض الديون المصرفية وامتصاص الخسائر المتراكمة.

وقال مسؤول بالشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني اليوم إنها بدأت إجراءات قضائية بحق الوحدة السعودية لبتروفاك البريطانية.

وقال المسؤول إن محمد المعجل قدمت مذكرة تحكيم رسمية لبتروفاك السعودية يوم الأربعاء للمطالبة بمبلغ 177 مليون ريال عن أعمال نفذتها في مشروع حقل كران للغاز وذلك بعد مفاوضات وصفها بغير الناجحة للتوصل إلى حل توافقي.

كانت محمد المعجل قالت في يناير كانون الثاني إنها بدأت إجراءات قضائية لتحصيل مستحقات ومتأخرات بأكثر من 400 مليون ريال (107 ملايين دولار).

وقالت الشركة في بيانها اليوم إن المطلوبات تتجاوز الموجودات بواقع 1.37 مليار ريال وإن إجمالي العجز في حقوق المساهمين 840 مليون ريال.