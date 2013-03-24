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مساهمو التأمين الأردنية يقرون توزيع 8% كأرباح سنوية عن 2012

Sun Mar 24, 2013 7:02am GMT
 
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عمان 24 مارس آذار (رويترز) - أقر مساهمو شركة التأمين الأردنية إحدى أكبر شركات التأمين في البلاد توزيع 0.08 دينار (‭‭0.11‬‬ دولار) للسهم كأرباح نقدية عن 2012 وذلك بنسبة ثمانية بالمئة.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الأحد إن القرار صدر خلال الجمعية العامة العادية التي عقدت اجتماعها أمس السبت.

وحققت التأمين الأردنية التي تملك حصة في شركة التأمين العربية التعاونية ومقرها السعودية ارتفاعا في صافي أرباحها بنسبة 81 بالمئة في العام الماضي ليصل إلى 4.21 مليون دينار.

تملك شركة ميونخ ري العالمية لإعادة التأمين عشرة بالمئة من رأسمال التأمين الأردنية الذي يصل إلى 30 مليون دينار.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 