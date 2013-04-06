نمو المبيعات يرفع أرباح المراعي السعودية 5.4% في الربع/1

الرياض 6 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت المراعي السعودية أكبر شركة لمنتجات الألبان في الخليج من حيث القيمة السوقية نموا تجاوزت نسبته خمسة بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري بدعم من نمو المبيعات.

وقالت الشركة في بيان نشر اليوم السبت بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول بلغ 255.1 مليون ريال (68.03 مليون دولار) مقابل 242.1 مليون قبل عام بزيادة 5.4 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى نمو المبيعات وإلى "الأداء القوي لجميع القطاعات وخصوصا قطاع الدواجن بالإضافة إلى توحيد القوائم المالية للشركة الدولية للألبان والعصائر."

ووفقا للبيان ارتفعت مبيعات المراعي 18.2 بالمئة في الربع الأول لتصل إلى 2.41 مليار ريال مقابل 2.04 مليار قبل عام.

كانت المراعي رفعت حصتها في شركة الألبان والعصائر وهي مشروع مشترك مع شركة المشروبات الأمريكية العملاقة بيبسيكو من 48 بالمئة إلى 52 بالمئة مقابل 84 مليون ريال.

وعلى أساس فصلي انخفضت الأرباح 30.9 بالمئة من 369 مليون ريال في الربع الأول من 2012 وعزت الشركة ذلك إلى "الطبيعة الموسمية للاستهلاك."

وتعمل المراعي التي تأسست عام 1976 في صناعة منتجات الألبان والعصائر الطازجة وتسويقها في المملكة ودول الخليج ومن بين كبار مساهمي الشركة مجموعة صافولا التي تحوز حصة نسبتها 36.5 بالمئة.