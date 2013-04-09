نمو أرباح البنك العربي الوطني 3.5% في الربع/1

الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع 3.5 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 678.7 مليون ريال ( 181 مليون دولار) مقابل 655.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.5 بالمئة."

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات."