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ربح بنك البلاد السعودي يهبط 72% في الربع/1

Tue Apr 9, 2013 1:50pm GMT
 
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الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - هبط صافي ربح بنك البلاد السعودي أصغر البنوك العاملة في المملكة 72بالمئة في الربع الأول من العام وذلك تأثرا بمكاسب استثنائية رفعت ارباحه قبل عام.

وقال البنك في بيان نشر بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الربع الأول هبط 72 بالمئة إلى 142.5 مليون ريال من 511.5 مليون قبل عام.

وعزا البنك الانخفاض إلى المكاسب غير التشغيلية الاستثنائية التي سجلها في الربع الأول من 2012 والتي بلغت 373 مليون ريال من بيع قطعة أرض مملوكة له.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 