مقدمة 1-نمو أرباح بنك ساب السعودي 11% في الربع/1 متجاوزة التوقعات

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الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - سجل البنك السعودي البريطاني (ساب) رابع أكبر بنك في السعودية من حيث القيمة السوقية نموا نسبته 11 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام بدعم من ارتفاع دخل العمليات لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 948 مليون ريال (252.8 مليون دولار) مقارنة مع 854 مليونا قبل عام.

وعزا البنك نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات."

وتوقع تسعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك أرباحا قدرها 847.33 مليون ريال في المتوسط.

وارتفع صافي ربح العمولات الخاصة للبنك 14.2 بالمئة إلى 885 مليون ريال في الربع الأول من 775 مليونا قبل عام.

ونما إجمالي دخل البنك من العمليات 16.4 بالمئة إلى 1.43 مليار ريال في الربع الأول مقارنة مع 1.23 مليار قبل عام.

وسجل البنك نموا نسبته 11 بالمئة في محفظة القروض والسلف لتصل قيمتها إلى 101.2 مليار ريال بنهاية الربع الأول مقارنة مع 91.2 مليار قبل عام.

كما نمت الودائع 9.4 بالمئة لتصل إلى 122.1 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 111.6 مليار قبل عام.

وفي أول شهرين من 2013 تراجع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص عن أعلى مستوياته في 14 شهرا الذي سجله في ديسمبر كانون الأول الماضي لكنه لا يزال مرتفعا عند 13.4 بالمئة و 12 بالمئة على الترتيب في يناير كانون الثاني وفبراير شباط وذلك وفقا لبيانات البنك المركزي.