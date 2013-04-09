مقدمة 1-نمو أرباح البنك العربي الوطني 3.5% في الربع/1

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الرياض 9 أبريل نيسان (رويترز) - قال البنك العربي الوطني السعودي اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الأول من العام ارتفع 3.5 بالمئة بدعم من زيادة دخل العمليات.

وقال البنك في بيان نشر على موقع البورصة السعودية على الانترنت "بلغ صافي الربح خلال الربع الأول 678.7 مليون ريال (181 مليون دولار) مقابل 655.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 3.5 بالمئة."

وعزا البنك في بيانه نمو الأرباح إلى "ارتفاع دخل العمليات."

وارتفع إجمالي دخل العمليات في الربع الأول 6.1 بالمئة إلى 1.27 مليار ريال من 1.19 مليار قبل عام.

ونمت محفظة القروض والسلف 13.8 بالمئة لتصل إلى 86 مليار ريال بنهاية الربع الأول. وارتفعت ودائع العملاء 20.3 بالمئة إلى 109.1 مليار ريال.

والبنك العربي الوطني الذي تأسس عام 1979 مملوك بنسبة 40 بالمئة للبنك العربي الأردني ويبلغ رأسماله المدفوع 8.5 مليار ريال.

ومن بين كبار مساهمي البنك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تحوز حصة 10.8 بالمئة.