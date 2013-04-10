نمو المبيعات يدعم أرباح حلواني إخوان السعودية في الربع/1

الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة حلواني إخوان السعودية قفزة قاربت 71 بالمئة في أرباح الربع الأول من العام بدعم من زيادة المبيعات.

وقالت شركة الصناعات الغذائية في بيان نشر اليوم الأربعاء بموقع البورصة السعودية على الإنترنت إن صافي ربح الأول بلغ 30.9 مليون ريال (8.24 مليون دولار) مقابل 18.1 مليون قبل عام بارتفاع نسبته 70.7 بالمئة.

وعزت الشركة نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة نسبتها 15.4 بالمئة في المبيعات التي بلغت 250 مليون ريال مقارنة مع 216.7 مليون قبل عام.

كما قالت إن النمو يرجع لتحسن هامش الربح والجهود المتواصلة لخفض التكاليف والحد من عبء ارتفاع أسعار المواد الخام.

كانت حلواني بدأت في ابريل نيسان الماضي التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من مجمعها الصناعي في جدة.

وأوضحت آنذاك أنه جرت إقامة المرحلة الأولى على مساحة تسعة آلاف متر مربع وبتكلفة قدرها 82.4 مليون ريال وتوقعت أن يساعد المشروع على زيادة حصتها في السوق المحلية والتصدير وزيادة الطاقة الإنتاجية.

وفي مارس آذار 2012 بدأت الشركة التشغيل التجاري لتوسعة مصنعها في مصر بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية السنوية من اللحوم المصنعة هناك.

تأسست حلواني إخوان عام 1968 ويبلغ رأسمالها المدفوع 285.7 مليون ريال. وطرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في البورصة السعودية في يونيو حزيران 2008.