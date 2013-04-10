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صافي ربح دار الأركان السعودية ينخفض 18.8% في الربع/1

Wed Apr 10, 2013 1:49pm GMT
 
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الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت شركة دار الأركان أكبر شركة للتطوير العقاري في السعودية انخفاضا نسبته 18.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام ليصل إلى 238 مليون ريال (63.5 مليون دولار) لكن النتائج تجاوزت توقعات المحللين.

وقالت الشركة إن صافي الربح يقارن مع 293 مليون ريال في الربع الأول من 2012 وعزت التراجع إلى ارتفاع مصروفات التشغيل وانخفاض الإيرادات التشغيلية.

وتوقع ستة محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الشركة في المتوسط 256 مليون ريال في الربع الأول.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي) (تغطية صحفية مروة رشاد في الرياض - هاتف 0096614632603 - تحرير نادية الجويلي)
 