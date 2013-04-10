نمو طفيف لأرباح سامبا في الربع/1 والنتائج تتجاوز التوقعات

الرياض 10 أبريل نيسان (رويترز) - سجلت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر بنك في السعودية نموا طفيفا في صافي أرباح الربع الأول من العام لكن النتائج تجاوزت توقعات المحللين.

وقال البنك إن صافي ربح الربع الأول بلغ 1.159 مليار ريال (309.1 مليار دولار) مقابل 1.145 مليار قبل عام.

وعزا البنك النمو الطفيف إلى ارتفاع الأرباح التشغيلية.

وتوقع تسعة محللون في استطلاع أجرته رويترز ان يسجل البنك في المتوسط أرباحا عند 1.079 مليار ريال في الربع الأول.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)